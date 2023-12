Dibu Martínez, el héroe del Mundial de Qatar, y un recuerdo "para toda la vida"

dibu-martinez3.jpg Dibu Martínez alcanzó la gloria con la Selección argentina en el Mundial de Qatar

"Hoy no es un día cualquiera. Hoy se cumple un año de mi sueño futbolístico. Un día que siempre recordaré con una sonrisa. Para toda la vida", escribió Martínez en su cuenta oficial de la red social Instagram.

Además, el arquero subió a sus historias algunos videos de la conquista en Qatar y de los festejos con una multitud en las calles de la ciudad de Buenos Aires.

Dibu Martínez y la atajada eterna

Dibu Martínez fue el héroe de Argentina en la histórica jornada, principalmente por atajarle un mano a mano a Kolo Muani y llevar la final con Francia a la definición por penales, donde se impuso el conjunto comandado por Lionel Scaloni.

dibu 1.jpg Dibu y la atajada de su vida frente a Kolo Muani

"En lo que más pienso y por lo que a veces me cuesta dormir un poco es el silencio que hubo cuando la pelota estaba picando en el uno contra uno. Porque el estadio era un 80 por ciento argentino y cuando la pelota le pasó a Ota (Nicolás Otamendi), que quiso sacarla y no llegó, hubo un silencio de dos segundos que lo escucho cuando me voy a dormir. De la atajada yo recuerdo esos segundos que se paró el partido. Es muy difícil de explicar", expresó días atrás.

Y agregó: "Nunca habrá otra atajada como esa. Tal vez pueda realizar alguna mejor, pero esa quedará para siempre por el momento, la tensión y el sufrimiento que implicó. Puedo atajar 200 pelotas mejores, pero esa va a ser la mejor atajada de mi vida".