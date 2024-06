Dibu Martínez, dispuesto a todo por ir a los Juegos Olímpicos París 2024: "si tengo que pelearme.."

dibu armani 1.jpg

“Yo siempre pongo a la Selección Argentina por delante y si tengo que pelearme con el club, lo haré. Lo más importante es la Copa América, después los Juegos Olímpicos. Mi sueño es llevar la dorada” agregó el arquero del Aston Villa de Inglaterra.

El equipo inglés, que volverá a la Champions League tras 41 años, pretende tener al arquero para el inicio de la Premier League el 17 de agosto y el único impedimento que habría sería el calendario apretado entre la Copa América de Estados Unidos, del 20 de junio al 14 de julio, y los Juegos Olímpicos de París, del 24 de julio al 9 de agosto.

Por ello, en el Aston Villa no están seguros si ceder a Martínez, quien destacó: "Leandro Brey lo hizo muy bien. Si no es uno mayor, hay que darle continuidad a un arquero joven. Y si no están Gerónimo Rulli o Juan Musso".

Dibu entrenando en Miami

Embed

Dos cortitas de Dibu Martínez

Lionel Scaloni: "Sin él no tenemos conductor, la famosa Scaloneta no funciona. Él es nuestro jefe y líder, con él nos sentimos más seguros. No nos regala nada, nos dijo que el 10 (por Lionel Messi) es el único que tiene el lugar asegurado. Lo demuestra con hechos. La gente que se relaja o no está en su mejor nivel, no viene".

Dibu y la convivencia de la Scaloneta

Embed

Copa América 2024: "Va a ser más difícil que la anterior. Son diferentes sedes y viajas cada tres días, con entrenamientos de mucho calor. El desgaste va a ser muchísimo. Todo el mundo te quiere ganar. Nuestro objetivo es llegar a la final e ir contra el equipo que sea".