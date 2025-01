Desde la Costa, Chiqui Tapia habló de todo: qué dijo sobre la Selección argentina, Mundial 2030 y fútbol local

“Sí, ya pasaron 20 años. Quizás al principio era el comienzo de uno en la dirigencia, pero este lugar tiene una esencia, la esencia del fútbol. Han pasado muchísimos jugadores, técnicos y árbitros, y van a seguir pasando”, comenzó. A su vez, sumó. “Desde aquella primera vez con Barracas Central, terminando una pretemporada, hasta hoy, hemos crecido mucho. Incluso tuvimos la posibilidad y el placer de traer la Copa del Mundo acá, a nuestra casa, para compartirla con la gente del balneario”.

En cuanto al presente y futuro de la Selección argentina, Tapia se mostró confiado: “Siempre he intentado ser la misma persona, rodeado de buena gente y trabajando con sacrificio. Estoy convencido de que el grupo actual de la Selección seguirá ganando títulos. Estos chicos han demostrado que no tienen techo”.

“El cuerpo técnico y los jugadores han logrado hitos históricos: campeones de América, bicampeones continentales, campeones del mundo y de la Finalísima. Este grupo ha marcado un antes y un después en la historia del fútbol argentino”, completó Chiqui.

A la hora de hablar sobre el Mundial 2030, que tendrá su partido debut en Argentina, expresó: “El Mundial 2030 será una gran oportunidad. Aunque no se juegue todo en la Argentina, hemos asegurado partidos clave. Es un honor que nuestro país, junto con Uruguay y Paraguay, sea sede de un evento tan importante sin necesidad de competir con la infraestructura de otros países”.

Embed - Claudio “Chiqui” Tapia, rompió el silencio y habló de todo lo que respecta al fútbol argentino

Chiqui Tapia habló del crecimiento del fútbol argentino

A la hora de hablar del fútbol doméstico, Tapia sacó pecho: “Estamos recuperando la esencia del fútbol argentino, que las familias puedan volver a la cancha, demuestra que hay un cambio no solo institucional si no que cultural, que es poder sacar los alambrados. Antes era muy común ver a las familias con la Selección y no con los campeonatos y eso está cambiando”.

“Después de la pandemia, los estadios se llenaron de nuevo, y hoy vemos a los abonados y socios creciendo en cada club. Además, los torneos son atractivos y generan que el hincha quiera ir”, completó el mandamás de AFA.

Con respecto a la Copa Argentina, puntualizó: “Ha crecido muchísimo. Ahora, al otorgar una plaza para la Copa Libertadores, genera un atractivo deportivo y económico enorme para los clubes. Además, permite que el hincha del interior se acerque a los mejores jugadores del fútbol argentino”.