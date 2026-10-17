Deportivo Maipú visita a Chacarita, por la Primera Nacional: hora, TV y formaciones

Chacarita se encuentra muy comprometido para para permanecer en la categoría

Chacarita, que pelea por no descender y se está jugando sus últimas fichas en el certamen. El Funebrero viene de perder por 2 a 1 como visitante frente a Almagro y está penúltimo en la tabla con 33 puntos. En caso de sufrir una derrota, quedará muy complicado con solamente dos fechas por delante.

El Funebrero se ubica penúltimo a tres puntos de Nueva Chicago cuando quedan 12 puntos en juego, está muy comprometido para permanecer en la segunda división del fútbol argentino.

En la primera rueda fue triunfo del Deportivo Maipú

En la primera rueda fue triunfo del Deportivo Maipú por 3 a 2, en el encuentro que se disputó en el estadio Omar Higinio Sperdutti. El encuentro se disputó el pasado 31 de mayo.

Probables formaciones: