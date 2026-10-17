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Deportivo Maipú visita a Chacarita, por la Primera Nacional: hora, TV y formaciones

Deportivo Maipú visita a Chacarita por la fecha 34 de la Primera Nacional. El Cruzado buscará volver a ganar para seguir prendido en el Reducido

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Juan Cruz Giacone y Franco Saccone serán titulares en el Deportivo Maipú frente a Chacarita.

Juan Cruz Giacone y Franco Saccone serán titulares en el Deportivo Maipú frente a Chacarita.

Deportivo Maipú visitará a Chacarita por la fecha 34 de la Zona B del torneo de la Primera Nacional. El choque entre el Cruzado y el Funebrero se disputará este sábado a las 14.30, solamente con la presencia de los socios con arbitraje de Gonzalo Pereira y transmisión en vivo de Radio Nihuil y LPF Play.

Deportivo Maipú jugará un partido clave ante Chacarita, por el torneo de la Primera Nacional.

Deportivo Maipú jugará un partido clave ante Chacarita, por el torneo de la Primera Nacional.

El Cruzado buscará volver al triunfo, tras el empate como local ante San Martín de San Juan. El equipo dirigido por Mariano Echeverría se encuentra séptimo con 48 puntos y está clasificando al Reducido.

En el certamen ha disputado 33 partidos con 13 triunfos, nueve empates y once derrotas.

Chacarita se encuentra muy comprometido para para permanecer en la categoría

Chacarita, que pelea por no descender y se está jugando sus últimas fichas en el certamen. El Funebrero viene de perder por 2 a 1 como visitante frente a Almagro y está penúltimo en la tabla con 33 puntos. En caso de sufrir una derrota, quedará muy complicado con solamente dos fechas por delante.

El Funebrero se ubica penúltimo a tres puntos de Nueva Chicago cuando quedan 12 puntos en juego, está muy comprometido para permanecer en la segunda división del fútbol argentino.

En la primera rueda fue triunfo del Deportivo Maipú

En la primera rueda fue triunfo del Deportivo Maipú por 3 a 2, en el encuentro que se disputó en el estadio Omar Higinio Sperdutti. El encuentro se disputó el pasado 31 de mayo.

Probables formaciones:

  • Chacarita: Federico Losas; Milton Leyendeker, Santiago Acosta, Nicolás Pantaleone y Nicolás Cháves; Álvaro Cuello, Tomás Pérez Serra y Maximiliano Meléndez y Cristian Guanca, Alexis Domínguez y Mauricio Cuero. DT: Sergio Rondina.
  • Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Áaron Agüero,Nicolás Fernández; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez, Juan Pablo Gobetto, Tomás Silva, Franco Saccone y Juan Cruz Giacone. DT: Mariano Echeverría.
  • Estadio: Chacarita
  • Hora: 14.30
  • Árbitro: Gonzalo Pereira

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