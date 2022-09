Denis Romero juega en Gran Canaria, le dicen Lírico y cuenta lo duro que fue iniciarse en el fútbol

►TE PUEDE INTERESAR: Huracán Las Heras sufrió otra derrota ante Círculo Deportivo Nicanor Otamendi

Denis-Romero-1.jpg

-¿Cómo estás para encarar un desafío en Aregranca?

-Estoy con mucha ilusion de volver a competir, que es lo q me apasiona. Quiero volcar mi experiencia y aportar mi granito de arena para los objetivos que se plantee el equipo.

-¿Cómo te salió esta posibilidad?

-Mi primo Nahuel Lucero juega hace unos años y me invito a que me sume, ya que necesitaban delanteros.

-¿Cómo te fue en las inferiores del Globo y Luján?

-En Huracán tuve una experiencia corta, pero muy linda. Y en Luján aprendi mucho con Dante Pralong, un tecnico que me marcó mucho. Fueron años duros, a veces con mi primo no teníamos para el colectivo y nos íbamos en bici de Las Heras a Luján para no perder los entrenamientos. Pero es una etapa que me marcó mucho por el esfuerzo que hacíamos para poder entrenar.

Denis-Romero-2.jpg

-¿Qué podés decir de tu paso por Laverriere y Algarrobal?

-Son dos clubes a los que quiero mucho. En uno debuté y me armé como jugador y en el otro me asenté. Con Algarrobal pasé el año mas lindo, cuando ascendimos a primera en el 2015, porque aparte de tener muchos amigos en el plantel teníamos un grupo muy unido y eso es lo lindo de este deporte, la gente que vas conociendo en el medio.

-¿Qué podés decir de Lavalle y El Porvenir?

-Son dos clubes muy humildes en los que me tocó jugar poco por distintos motivos. Pero siempre agradezco haber pasado por ahí por la experiencia que me van dejando.

-¿Recordás cuando te probaste en un club?

-Sí fue muy lindo. Fui con un amigo llamado Gonzalo Rosales. Fuimos a Huracán Las Heras y no sabíamos ni de que jugar. Cuando el tecnico (Fontemachi) nos preguntó, dijimos que jugábamos de lo que sea, él terminó de 4 y yo de 3 ja ja. Al final terminé jugando toda la temporada de 3 siendo diestro.

Denis-Romero-3.jpg

-¿Qué aprendiste de tu paso por el fútbol de salón? ¿Te dio mejor manejo del balón?

-Aprendí mucho de táctica, mejoré mi técnica y hasta mi carácter dentro de la cancha; en el fútbol de salón hay mucha disciplina. Aparte el profe Ganem te volvía loco con la táctica y tenias que aprender sí o sí.

-¿Alguna vez pasaste necesidades en tu casa?

-Muchas veces pasé necesidades, pero mi mamá fue una luchadora como ninguna y siempre hizo que eso no se notara. De ella salió la fortaleza que tenemos todos para no caer en los momentos duros de la vida.

-¿De qué equipo sos hincha?

-Soy hincha de Huracán Las Heras por todo lo que representa en mi vida, el barrio y mis amigos. Pero simpatizo mucho con River Plate.

-¿Tuviste algún padre futbolístico y algún ídolo?

-Tuve tres personas que marcaron mi infancia en lo futbolístico, que me ayudaron a crecer tanto como jugador y como persona, el Dani Castagnola, Francisco Pancho Paz y Don Britos. Pasé mis mejores años jugando en sus clubes de barrio.

Y mi ídolo futbolistico es el Guille Ortubia (un jugador del barrio); no he visto un futbolista como él. Ya cuando crecí amaba al Negro Astrada.

-¿Por qué tenés el apodo de Lírico?

-Me lo pusieron los chicos de Nigeria Beach, un equipo del barrio 26 de enero. Me conocieron en una época en la que estaba muy bien en lo futbolístico y me gustaba tirar mas chiches que ahora. Y como estaba de moda el Ranking Lírico, en TyC Sports, me quedó así.

Otros datos de Denis Romero