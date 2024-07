Darío Benedetto se despidió de Boca tras rescindir su contrato y pidió perdón

"Quiero agradecer al hincha, el cariño de ustedes me superó mucho. Soy Pipa Benedetto gracias a ustedes y al escudo de Boca. Perdón si en algún momento me he equivocado, soy un ser humano, por ahí puedo cometer errores. Pero siempre dí todo por la camiseta, quise lo mejor para el club. Hoy es un adiós, ciclo cumplido y agradecerles para toda la vida", dijo el delantero en el Canal de Boca.

