Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia: contra Boca "vamos a tener una fiesta muy colorida"

"El ingreso de mañana (por este sábado) es con el DNI físico. Que no lleven el DNI del teléfono celular, porque no les va a servir", aclaró el dirigente leproso.

Estadio Malvinas Argentinas.jpg Independiente Rivadavia recibirá a Boca Juniors en el estadio Malvinas Argentinas, con un gran dispositivo de seguridad y organización

La venta de entradas para el duelo Independiente Rivadavia vs. Boca Juniors

En diálogo con Daniel Fiochetta y Sergio Robles, Daniel Vila fue consultado sobre las expectativas en la venta de entradas, las que según algunos cálculos, superaban las 30 mil personas. "Vamos a esperar la venta de hoy (este viernes) y mañana, pero viene muy bien, y vamos a estar cerca de esos números", confirmó.

Consultado el dirigente y empresario sobre si hubo buena respuesta de la masa societaria para asistir a este partido histórico -será la tercera vez que se enfrenten oficialmente, sin derrotas para la Lepra- informó que "sí, bajó mucho la morosidad. Si bien esta no era importante, sabemos que la situación no está fácil, mucha gente se puso al día para poder ir mañana (por este sábado) a la cancha. Recordemos que el socio de Independiente con la cuota al día puede ir a la popular".

“Vamos a tener una fiesta muy colorida. La agrupación Fiesta Leprosa está preparando eventos para el recibimiento del equipo, así que seguramente lo vamos a pasar muy bien”, Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia “Vamos a tener una fiesta muy colorida. La agrupación Fiesta Leprosa está preparando eventos para el recibimiento del equipo, así que seguramente lo vamos a pasar muy bien”, Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia

La primera organización de un Independiente Rivadavia- Boca

Respecto a detalles de esta "primera vez oficial" en el estadio Malvinas contra Boca, Vila dio detalles importantes: "La Provincia ha dispuesto un gran operativo de seguridad, destinando 850 efectivos, más la seguridad privada que pone el club. Entiendo que no va a haber ninguna dificultad. Va a ser todo muy armonioso, muy en paz, muy tranquilo".

Daniel-Vila-1.jpg El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, habló sobre nuevas medidas de seguridad para los ingresos de los hinchas al Bautista Gargantini

Daniel Vila respondió sobre los precios de la playa de estacionamiento oficial

Se le preguntó al presidente anfitrión de este sábado sobre algunas quejas por los precios de la playa de estacionamiento oficial. "Primero que son poquitas; segundo, no es obligatorio comprarlas, la compra quien quiere tener una comodidad extra. De hecho, se han vendido casi todas. Recordemos que el socio de Independiente ingresa pagando el valor de una entrada a dos partidos. La verdad que es bastante accesible. Cómo son muy pocos los estacionamientos, y como son muy requeridos, decidimos ponerle ese valor", respondió Daniel Vila.

Sobre la otra playa de estacionamiento, la que da al Oeste del estadio Malvinas, Vila dijo: "Supongo que estará habilitada, pero no la manejamos nosotros. La hemos entregado en concesión para que la manejen terceras personas, y no se quienes son. El Círculo Policial, que habitualmente lo maneja, no lo podían hacer".

lepra 22.jpg El día que los socios y verdaderos hinchas de Independiente Rivadavia le dijeron "no" a los violentos en el Gargantini.

El apoyo del socio de Independiente Rivadavia en la lucha contra los violentos

Por la sexta fecha de la Liga Profesional (18 de julio), la dirigencia de Independiente Rivadavia pasó un momento angustiante, por la invasión de algunos "hinchas" locales al campo de juego del estadio Bautista Gargantini. Sobre el tema del tratamiento con los violentos, Daniel Vila aseguró en radio Nihuil: "Es muy importante el apoyo de los socios, porque los violentos fueron repudiados el día del partido contra Gimnasia (y Esgrima La Plata) cuando entraron a la cancha y hubo repudio de todo el estadio".

"Todos dijeron “Señores esto no está bien, no lo tienen que hacer. No tienen porqué suspendernos un partido donde estamos viviendo una fiesta y para colmo lo estamos ganando”", destacó Vila.

"A aquellos que son violentos, no vamos a parar hasta erradicarlos. El fútbol tiene que ser una fiesta, a Independiente tiene que volver la familia, la nuestra tiene que ser una cancha segura, y vamos a hacer todo lo posible para que esto se cumpla", Daniel Vila "A aquellos que son violentos, no vamos a parar hasta erradicarlos. El fútbol tiene que ser una fiesta, a Independiente tiene que volver la familia, la nuestra tiene que ser una cancha segura, y vamos a hacer todo lo posible para que esto se cumpla", Daniel Vila

lepra 6.jpg El código QR, el DNI y otros medios quedarán en el pasado para ingresar al estadio Bautista Gargantini, donde se implementará un moderno sistema de reconocimiento biométrico con scanner facial.

Se viene el reconocimiento facial al Bautista Gargantini

Trascendió la información de que el club Leproso dispondrá próximamente de una moderno sistema de reconocimiento biométrico, y Daniel Vila lo confirmó este viernes. "Vamos a hacer la primera experiencia en la Platea Oeste, con aquellos socios que quieran hacerlo, porque estamos en modo experimental. Aquellos socios que quieran registrarse biométricamente, va a poder hacerlo. Si funciona bien, en un futuro cercano, todos los accesos van a ser biométricos, con identificación facial, donde un software lo identifica, y puede ingresar al estadio".