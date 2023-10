Daniel Vila calificó la final por el ascenso como "el partido de la historia de Independiente Rivadavia"

agustin-vila-daniel-vila.jpg Daniel Vila y su hijo Agustín disfrutan ver a Independiente Rivadavia tan cerca del ascenso

La cita a las 18 del domingo será en Córdoba, más precisamente en el Mario Alberto Kempes. Hasta allí llegarán hinchas de la Lepra y de La Fragata. El equipo que pierda la final irá por la revancha en el reducido, donde ya esperan Gimnasia y el Deportivo Maipú.

El presente leproso y los 15.000 socios

Daniel Vila apeló a la típica premisa futbolera que reza que cuando las tres patas cumplen con responsabilidad su función de cara a un mismo objetivo, posiblemente el mismo se cumpla. Esas tres patas son los jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes.

"Se formó un grupo de jugadores que entendió el mensaje y la llegada de Alfredo Berti consolidó el grupo humano y deportivo", puntualizó el presidente de Independiente Rivadavia.

independiente-rivadavia.jpg La comunión entre dirigentes, cuerpo técnico, jugadores e hinchas llevó a la Lepra a tener un gran año

"Otra de las claves fue que la comisión directiva se puso metas también en lo institucional, en la modernización, en la campaña de socios, y creo que el trabajo de jugadores, cuerpo técnico y comisión hizo que los hinchas se transformaran en una masa societaria, que pudiera volver la familia y evitar a los hinchas violentos. Ese clima nos llevó a este resultado, que deberíamos coronarlo este domingo", analizó.

Sobre esa masa societaria, Vila recordó que la Lepra hoy está "casi pisando los 15.000 socios". "El hincha entendió que tenía que participar de la vida del club, asociándose".

La posible vuelta de los hinchas visitantes

Consultado sobre la posible vuelta de los hinchas visitantes en el fútbol argentino, Daniel Vila fue claro: "Me parece que eso requeriría mucho trabajo. Es algo que requiere de un trabajo de concientización, severos controles y aplicar penas muy severas a los que van a la cancha a cometer delitos. Este domingo vamos a tener 40 mil personas de dos hinchadas y será una prueba interesante".

lepra 2.jfif El público de la Lepra acompañó al equipo durante su gran campaña

Respecto al buen momento del fútbol mendocino, con Godoy Cruz puntero, Independiente Rivadavia en la final y tanto Gimnasia y Esgrima como Deportivo Maipú en el Reducido, el dirigente manifestó: "El buen momento de los equipos mendocinos genera el deseo de los más chicos de practicar fútbol en un club y eso genera a la larga nuevos jugadores. Por eso Argentina es una máquina de producir jugadores de fútbol".

Por último, el máximo directivo de la Lepra no pudo evitar imaginar como será la noche del domingo: "Me imagino festejando, acompañando a un mendocino hincha de la Lepra y al que no lo sea también. Pienso que será un partido muy trabajo y de mucha especulación, con pocas posibilidades que habrá que aprovechar cuando lleguen".