Daniel Oldrá priorizó el triunfo de Godoy Cruz que lo dejó a un paso de los cuartos de final en la Copa de la Liga

El DT hizo un análisis del encuentro y destacó el triunfo. "No fue un partido que me gustó, priorizamos el triunfo. No lo terminamos de liquidar nunca y terminamos sufriendo hasta el final". arrancó diciendo.

"Es valorable lo que viene haciendo el equipo, los puntos que hoy tenemos, creo que no fue un buen partido. Sabíamos que el encuentro con Tigre iba a ser durísimo, enfrentamos a un rival que juega bien al fútbol. Es un equipo que está pasando un mal momento anímico", agregó.

El entrenador está muy contento por la realidad que vive su equipo y afirmó: "Estamos cerca de conseguir la clasificación, pero matemáticamente puede pasar cualquier cosa. Lo importante es poder sostener este buen momento que tenemos y poder jugar la etapa final del torneo. El lugar que tiene Godoy Cruz es mérito de los jugadores y este gran grupo humano que tenemos".

"Este es un equipo que tiene juventud y que va siempre al frente, hemos llegado hasta este lugar de una forma y no tenemos que cambiar la identidad", agregó.

Daniel Oldrá habló de lo que se viene y afirmó: "Ahora tenemos dos partidos muy importantes el próximo miércoles con San Lorenzo y después tenemos clásico con San Martín de San Juan por la Copa Argentina, un partido especial para la gente y el plantel. Vamos a ir priorizando todo, porque tenemos que seguir compitiendo y todas las competencias son muy importantes".