messi perfume 1.jpg La nueva fragancia de Lionel Messi estará disponible desde el jueves 10.

"Un futbolista, un campeón del mundo, un padre y un CABALLERO", fueron las palabras utilizadas para presentar las fragancias y la campaña denominada 'More than we see'" (Más que lo que vemos)

"'Messi, más de lo que vemos' revela las muchas capas de Messi, destacando su humildad, profundidad y autenticidad inquebrantable. La verdadera grandeza de Messi radica en la fuerza silenciosa que se esconde debajo de su exterior sereno".

Los precios para comprar Messi Fragances