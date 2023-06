El 11 de mayo de 2014 fue el último partido de Román con la camiseta de Boca frente Lanús, por la decimoctava fecha del Torneo Final 2014, en el mismo estadio.

Riquelme-ultimo-partido-vs-Lanus-2014.jpg El 11 de mayo de 2014 Boca venció a Lanús por 3 a 1 y Riquelme se despidió de La Bombonera.

Un año más tarde, el ex jugador del Barcelona y Villarreal se retiraría de manera profesional con la camiseta de Argentinos Juniors.

Fue un 25 de enero cuando Riquelme anunció que no seguiría jugando profesionalmente después de obtener el ascenso a Primera División con el Bicho: "He tomado la decisión de no jugar más al fútbol", dijo.

¿Cuánto salen las entradas para la despedida de Riquelme?

En la conferencia de prensa que brindó este miércoles Juan Román Riquelme no precisó detalles de los precios de las entradas para su partido homenaje y tampoco la modalidad de la venta de tickets.

Juan-Roman-Riquelme-Boca-despedida-Bombonera-25-de-junio-entradas1.jpg Riquelmen volverá a vestir la camiseta "Xeneize" para su homenaje después de ocho años y medio sin pisar un campo de fútbol.

En las últimas horas del miércoles comenzó a circular un posteo fake en las redes sociales donde daban cuenta de los valores que tendrían las entradas para el partido que se llevará a cabo el 25 de junio.

Fue el periodista mendocino Leandro Tato Aguilera quien desmintió la publicación.

Los precios, según esa publicación fake, eran los siguientes: $ 18.000 la popular; de $ 25.000 a $ 100.000 las plateas; y $ 250.000 los Palcos. ¿Serán?

Despedida Riquelme precios fake.PNG El posteo fake sobre el precio de las entradas para el partido despedida de Riquelme.

Riquelme confirmó la presencia de Lionel Messi

Ante una lluvia de aplausos de los presentes, Juan Román Riquelme anunció que Lionel Messi va a estar en su despedida.

"Messi va a estar. Tuve la oportunidad de ser su compañero y jugar con él y va a venir a jugar al estadio más lindo con la hinchada más linda", indicó.

Los rumores de la participación del capitán de la Selección argentina fueron confirmados por el propio Román.