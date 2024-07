Cuánto gastó River en los cinco refuerzos que presentó antes del reinicio de la Liga Profesional

brito 1.jpg River presentó oficialmente a los nuevos integrantes de su plantel.

"River tiene tanta historia que dicen que su arco es el más grande del mundo. Ese es mi desafío", dijo Ledesma, quien luego se refirió a los penales, aspecto en el que se lo considera especialista y en el que Franco Armani, el titular en River, ha sido muy cuestionado: "Todo el mundo dice que en los penales hay un factor suerte, pero hoy no es así".

"Tomá la decisión de vestir la camiseta de River y no me voy a arrepentir de eso porque es algo que quería hacer. Las negociaciones se hicieron largas, pero River siempre mostró ganas de contar conmigo", admitió el delantero paraguayo Adam Bareiro.

"La 7 la elegí por algo personal, ya la había utilizado antes en otro club, Más allá de la historia de este número en River, quiero hacer la mía y escribirla dentro de la cancha" (Adam Bareiro)

Demichelis, presente en la conferencia, respondió sobre la chance de que el español Iker Muniain llegue a River: "Saben que no me gusta jugar con la ilusión de los nombres y las personas. No me gusta hablar de cuestiones hipotéticas. El mercado es largo y hasta el 30 de agosto River estará pendiente de seguir incorporando“.

De todos modos, el vicepresidente Villarroel reveló: "Estamos esperando la habilitación de la AFA para que Adam (Bareiro) esté disponible el domingo”.

Cuánto gastó River en refuerzos

Jeremías Ledesma: 2,6 millones de euros, más bonos por objetivos valuados en 500 mil de la moneda europea.

2,6 millones de euros, más bonos por objetivos valuados en 500 mil de la moneda europea. Adam Bareiro: 4,5 millones de dólares, divididos en un pago de 2,5 y otros dos millones en 10 cuotas de 200 mil.

4,5 millones de dólares, divididos en un pago de 2,5 y otros dos millones en 10 cuotas de 200 mil. Felipe Peña Biafore: River hizo uso de la cláusula de repesca gratuita.

River hizo uso de la cláusula de repesca gratuita. Federico Gattoni: llegó a préstamo del Sevilla de España con una opción de compra de 3.200.000 euros por la totalidad de su ficha

llegó a préstamo del Sevilla de España con una opción de compra de 3.200.000 euros por la totalidad de su ficha Franco Carboni: llegó a préstamo por dos años con una opción de compra de 4 millones de euros y el Inter tiene una cláusula para recomprarlo por 12 millones de euros.

Embed - Presentación de los refuerzos de River | Conferencia de prensa

Las SAD y el pase de Valentín Gómez

El presidente Jorge Brito no esquivó el tema de actualidad que son las SAD y explicó: "Estamos totalmente convencidos de que no hace falta ser una SAD para ser una sociedad civil como River, que compite en lo más alto y que diariamente ratificamos con hechos cosas que no son un negocio".

Por otra parte, la llegada de Valentín Gómez no se concretó a tiempo para la presentación debido a que el Palermo de Italia comunicó que los chequeos médicos deben hacerse en ese país y River está negociando para que todo se haga en Buenos Aires.