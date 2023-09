colon 2.jpg Toto Iñíguez esta nominado al Premio The Best de la FIFA

"Me levanté y no me llegó ningún mensaje al celular porque lo llevé a arreglar. Llego al mercado, al trabajo, y todos me felicitaban y me apoyaban. No entiendo nada. No caigo. Dejemos todo en manos de Dios, si hay que votar, ya saben", dijo Iñiguez.

Sobre la imagen que se vio en la transmisión del partido, el simpatizante explicó que "en el entretiempo (del partido ante Barracas) le doy la mamadera y se ve que me estaban filmando. Se hizo viral y ahora, bueno, no caigo".

Los hinchas pueden votar en en este link en las categorías mejor jugadora, mejor jugador, mejor entrenador masculino y femenino, mejor arquero y arquera y mejor aficionado.

Mejor jugadora The Best, Mejor jugador The Best, Mejor entrenadora femenina The Best, Mejor entrenador masculino The Best, Mejor portera The Best, Mejor portero The Best y Mejor Aficionado FIFA.

Cuándo se entregan los Premios The Best de la FIFA

"¿Si me imagino de traje en Zurich? Ojalá se dé. Dejo todo en manos de Dios, voy con la camiseta", comentó sobre la posibilidad de ser elegido como mejor aficionado de la FIFA.

Aunque no fue confirmado el lugar ni la fecha, se espera que la entrega de los Premios The Best sea en la sede de la FIFA, en Zurich, más cerca de fin de año por cuanto la entrega anterior se hizo en febrero de este año ya que incluyó al Mundial de Qatar que finalizó en diciembre.