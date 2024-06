Cuándo es el próximo partido de la Selección argentina en la Copa América 2024

mac allister 1.jpg Alexis Mac Allister fue titular en los dos partidos de la Selección argentina en la Copa América.

Hasta el momento dos de los pocos partidos en los que Conmebol anunció el sold out fueron los de la Selección argentina ante Canadá, en Atlanta, y Chile, en New Jersey. Todo indica que el del sábado no será la excepción.

El encuentro ha generado una enorme expectativa en la Florida, pero además el escenario es de menor capacidad que los de los partidos anteriores y eso sumado a la numerosa comunidad argentina y peruana que vive en la región ha hecho que sea muy díficil conseguir entradas.

Por lo pronto, la Selección volverá este miércoles a Fort Lauderdale, donde estuvo en la previa del certamen, y se entrenará en el predio del Inter Miami.

El gol de Lautaro a Chile

Selección argentina vs. Perú por la Copa América: cómo y dónde verlo por TV

El encuentro de este sábado entre Argentina y Perú, en Miami, será televisado en vivo por TyC Sports, la TV Pública y Telefé, tal como ocurrió con los dos anteriores La Scaloneta en esta Copa América 2024.

Radio Nihuil también transmitirá las alternativas del choque frente a los peruanos.