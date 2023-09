Cuándo definirá Scaloni si Messi juega de titular ante Bolivia

scaloni afa.jpg Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi irá a Bolivia con la Selección argentina

"El otro día Leo (Messi) estaba cansado y pidió el cambio. Pero no es necesario que hablemos antes de los partidos con él sobre esto. Se va viendo sobre la marcha", explicó.

"El equipo será parecido al del otro día. Estamos contentos con el rendimiento", admitió Lionel Scaloni antes de agregar: "Todos los chicos que vienen a la Selección se lo merecen. Es interesante competir y que podamos estar acá una vez por mes para los partidos que se vienen".

Lionel Scaloni habló de Bolivia y de la altura

"El plantel está bien, no hay ningún inconveniente. Viajamos esta tarde y empezaremos a adaptarnos. No quiero hablar mucho del tema de la altura porque no va a cambiar. Es una dificultad añadida, pero no nos vamos a quejar de eso", expresó Scaloni en el predio de Ezeiza.

"Bolivia es un buen equipo y su entrenador viene trabajando con una propuesta interesante", dijo el DT respecto del conjunto que dirige el ex Racing Gustavo Costas.