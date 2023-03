Cuál es la posibilidad de que la Selección argentina sub 20 juegue y sea local en el Mundial 2023

La FIFA suspendió en las últimas horas el sorteo del Mundial Sub 20, que se iba a realizar este año en Indonesia, debido a un problema con la clasificación de Israel, situación por la que la AFA se postuló para ser sede de la competencia, algo que a la vez abre la posibilidad para que la Selección argentina sub 20, que no pudo clasificarse en el Sudamericano, tenga un lugar en el torneo por ser país anfitrión.