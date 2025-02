Cristiano Ronaldo se proclamó como "el mejor del mundo" y Javier Mascherano salió al cruce

En la previa de una nueva práctica de las Garzas, quienes se entrenan para llegar de la mejor manera posible al comienzo de una nueva temporada de la Major League Soccer, al Jefecito le pidieron su opinión al respecto y fue contundente.

A la hora de hablar, Javier Mascherano fue contundente: "Son opiniones, obviamente tengo mucho respeto por Cristiano y no tengo por qué estar analizando su opinión. Es lo que él cree y está bien. Yo tengo mi propio pensamiento, que no es ese, nada más".

#MLS | Javier Mascherano respeta a Cristiano Ronaldo pero no comparte su opinión.



"Eso es lo que él cree, yo tengo mi propio pensamiento que no es ese"



El portugués se consideró el jugador más completo en una entrevista realizada el día lunes.#InterMiamiCF

De esta manera el Jefecito le envió un guiño a su amigo y ahora dirigido Lionel Messi. Meses atrás, al ahora director técnico del Inter Miami le preguntaron por su decisión a la hora de elegir al mejor futbolista de la historia.

En ese entonces, como era de esperarse, el excapitán de la Selección argentina aseguró: "¿El mejor jugador de la historia? Obviamente Messi".

Más respuestas de Cristiano Ronaldo

En medio de su charla con el Chiringuito, además de señalarse como el mejor futbolista de la historia, Cristiano Ronaldo fue consultado por el momento en el que llegue su gol número 1.000 (acumula hasta el momento 923) como futbolista profesional.

Llamativamente, sobre esto, el Bicho expresó: "La gente está pesada con los mil goles, pero sé que también soy culpable. No me gusta porque están desvalorizando lo que estoy haciendo. Este año estoy haciendo muchos goles y me encuentro bien, pero la gente no está valorizando mi momento. Están pensando más en cuantos goles me faltan para llegar a los 1.000. Las cosas tienen que pasar de una forma natural. Si hago 920 goles, 925 o 930, el mejor de la historia soy yo. Punto final".