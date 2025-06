lionel messi, cristiano ronaldo.jpg

Jugar el Mundial de Clubes con un equipo argentino

Ante una hipótesis de jugar "con" Messi y no "contra" éste, Cristiano Ronaldo dijo: "Tengo mucho cariño por Argentina. ¡Mi mujer es argentina! (Georgina Rodríguez), como no se puede tener un cariño especial!", dijo, y luego disparó: "He tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes para (un equipo) de Argentina. Nunca se sabe, tengo 40 años, pero no puedo decir "de esta agua no beberé", pero lo veo muy difícil".

futbolista, lionel messi, cristiano ronaldo.png Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son considerados como los mejores de la historia

Luego confesó: "Nunca he ido a Argentina, pero me gusta mucho, quiero ir. Tengo mucho cariño por los argentinos". Finalmente derribó un gran mito al decir: "También tengo mucho cariño por Messi. Hemos sido rivales por muchos años, pero lo he dicho en un par de entrevistas, que llevamos en el stage -escenario- por más de 15 años. Recuerdo que -no se si ahora lo hace, no hablaba inglés, y yo le traducía cuando nos explicaban en las galas", dijo refiriéndose a las premiaciones como la del Balón de Oro, donde siempre se sentaban juntos.

"Lo quiero mucho porque a mi siempre me trató bien y me respetó", finalizó Cristiano Ronaldo.