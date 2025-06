Qué significa tener una piedra Ojo de tigre para el Feng Shui

El Ojo de tigre es una de las piedras energéticas más conocidas a nivel mundial, no solo por lo particular de sus colores, sino también por las cualidades energéticas que destaca el Feng Shui. Aquellos que más saben sobre esta filosofía oriental revelaron cuáles son los beneficios de tener con nosotros una de estas piedras, que se destaca especialmente por su color, y que no todos saben qué significa.

ojo de tigre 3.jpg

Las piedras energéticas son grandes aliados para el Feng Shui, y justamente la piedra de Ojo de tigre es protagonista de muchos rituales y amuletos de protección.