Cristian Lucero volvió a ser campeón con FADEP en la Liga Mendocina

Cristian-Lucero.jpg

"Somos un grupo que está predispuesto al trabajo, sacrificio, siempre dejamos todo en cancha, demostramos que somos el mejor equipo de la Liga, no es casualidad que el año pasado salimos campeones y ahora volvimos a lograr un título, este plantel merecía levantar la copa nuevamente", agregó el experimentado delantero.

Los objetivos del Torito Lucero con FADEP

"Ahora vamos por el objetivo de llegar lo más alto posible en el Regional Amateur. Estamos pensando en el partido ante Luján Sport Club, es una final donde tenemos la chance de llegar a los cuartos de final", contó sobre los objetivos que tienen con el grupo.

Cristian Lucero FADEP 2-.jpg Cristian Lucero a los 37 años sigue demostrando lo importante que es un equipo de fútbol. En cada institución que jugó dejó su sello.

Cristian Lucero se siente agradecido a FADEP

Cristian Lucero disfruta de jugar en FADEP. El jugador sobre esta etapa que vive, contó: "Me siento muy agradecido al club, a su presidente Sebastián Torrico. Desde que llegué a esta institución me han tratado de maravilla, arranqué con el pie izquierdo con una lesión dura y ellos me bancaron. Pude volver y en estos dos años he vivido momentos maravillosos con este club con los títulos que hemos logrado".

Fadep equipo..jpg FADEP se consagró campeón del torneo anual 2023 y ahora en el 2024 volvió a ser campeón. Foto: Valentina Villalobos

"La familia siempre ha estado en las buenas y en la malas. Todo es para los seres queridos, que son el sostén de los jugadores de fútbol cuando nos caemos anímicamente", afirmó Cristian Lucero.

"Me siento en una etapa muy linda y en la parte final de mi carrera, tengo mucho hambre de seguir creciendo como jugador y continuar ganando títulos, disfruto de entrenar y vivir el día a día con mis compañeros", aseguró Cristian Lucero.