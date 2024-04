Copa Libertadores: San Lorenzo perdió en Montevideo y Rosario Central igualó en Venezuela

futbol-caracas fc-rosario central.jpg Rosario Central se trajo un punto con sabor a poco de su visita a Caracas FC por la tercera fecha de la Copa Libertadores.

Por el lado de Rosario Central, el empate lo deja al Canalla en la segunda posición de forma parcial con cuatro unidades y estaría accediendo a los octavos de final.

Liverpool vs. San Lorenzo: un duelo muy parejo

En la última jugada del partido, Franco Nicola convirtió el único tanto del partido jugado en Montevideo. El equipo de Boedo intentó imponerse desde el principio pero Liverpool estuvo muy bien plantado en mitad de cancha y cortó cada avance y buscó el arco rival, aunque sin éxito.

Ya en el cierre del partido, un pelotazo largo de Liverpool dejó pisando el área al ingresado Nicola, quien buscó tirar un centro al segundo palo pero la pelota se coló por encima de todos y puso el 1 a 0 final.

futbol-liverpool-san lorenzo-02 (1).jpg No siempre técnico que debuta gana. San Lorenzo jugó un duelo parejo en Montevideo, pero un error lo dejó con las manos vacías.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VarskySports/status/1782951280501026894&partner=&hide_thread=false FINAL! Liverpool le ganó 1-0 a San Lorenzo con gol de Franco Nicola sobre el final. Así está el grupo F de la #Libertadores :



1Palmeiras 4 (2PJ/+2)

2Ind. del Valle 4 (2PJ/+2)

3Liverpool 4 (3PJ/-1)

4San Lorenzo 1 (3PJ/-3) pic.twitter.com/qf2XndphEh — VarskySports (@VarskySports) April 24, 2024

La síntesis del partido

Fecha 3

Grupo F

Estadio : Centenario

: Centenario Árbitro : Roberto Pérez (Perú)

: Roberto Pérez (Perú) VAR: Augusto Menéndez (Perú)

Liverpool (1): Gastón Guruceaga; Kevin Amaro, Jean Pierre Rosso, Matías de los Santos, Enzo Martínez, Agustín Arbelo; Martín Barrios, Lucas Lemos, Diego García; Luciano Rodríguez y Matías Ocampo. DT: Emiliano Alfaro.

San Lorenzo (0): Facundo Altamirano; Gonzalo Luján, Jhohan Romaña, Gastón Campi, Malcom Braida; Elián Irala, Francisco Perruzzi; Agustín Giay, Tobías Medina, Nahuel Barrios; Adam Bareiro. DT: Leandro Romagnoli.

Gol: En el segundo tiempo: 50' Franco Nicola (L)

Cambios: En el segundo tiempo: 14m Eric Remedi por Perruzzi (SL); Iván Leguizamón por Luján (SL); 23m Diego Herazo por Medina (SL); 31m Agustín González por Amaro (L); Franco Nicola por García (L); Renzo Machado por Ocampo (L); 44m Alexis Cuello por Barrios (SL); Tomás Porra por Irala (SL).

Caracas FC vs. Rosario Central: Al Canalla le faltó puntería para traer el triunfo

Edwin Pernía, a los 25 minutos del primer tiempo, adelantó al local, mientras que Agustín Módica, a los 22 del complemento, le dio la igualdad a la visita.

Con este resultado, el Canalla quedó en la segunda posición de forma parcial con cuatro unidades y estaría accediendo a los octavos de final.

Rosario Central se adueñó rápidamente del protagonismo del encuentro y con un juego sobrio, al cual acompañó con avances punzantes, arrinconó al equipo local que sufrió cada embate de los delanteros del Canalla.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VarskySports/status/1782915323378684041&partner=&hide_thread=false Agustín Módica tiene apenas 21 años. Ingresó en el segundo tiempo de Caracas - Rosario Central . Acaba de facturar su primer gol oficial en Primera. Nada menos que en la #Libertadores y para el 1-1 del equipo de Miguelo Russo. pic.twitter.com/dKKq5bS4DL — VarskySports (@VarskySports) April 23, 2024

Sin embargo, cuando el panorama era poco alentador para Caras, una individualidad de Pernía, en la que aceleró y definió de zurda entre las piernas del arquero Jorge Broun, puso el 1 a 0 para los locales.

Los dirigidos por Miguel Ángel Russo siguieron al pie de la letra su libreto y continuaron con el juego ambicioso, aunque no logró convertir y se fue al descanso con la derrota parcial.

En el complemento, nuevamente fue todo del Canalla que arrinconó y exigió en más de una oportunidad al arquero Wilker Fariñez, quien le ahogó el grito de gol a Jaminton Campaz y Tobías Cervera.

Pese a controlar las acciones, con el correr de los minutos Central perdió claridad en el juego y allí, se vio la mano de Russo que apostó a varios ingresos, entre ellos el de Jonathan Gómez, quien asistió a Módica para que marque la igualdad.

Sobre el cierre del juego, el equipo santafesino se lanzó en al ataque y, aunque coqueteó en varias ocasiones con el gol, no pudo convertir y por culpa de su poca eficacia, apenas se trajo un punto de Venezuela.

caracas-central.jpg Rosario Central repartió honores con el dueño de casa en el partido jugado en Caracas, Venezuela.

La síntesis del encuentro

Fecha 3

Grupo G

Estadio : Olímpico de la Universidad Central de Venezuela

: Olímpico de la Universidad Central de Venezuela Árbitro: Gery Vargas (Bolivia)

Caracas FC (1): Wuilker Fariñez; Brayan Rodríguez, Francisco La Mantia, Bianneider Tamayo; Piero Mollica, Blessing Edet, Bryant Ortega, Renne Rivas; Ender Echenique, Edwin Pernía; Danny Pérez. DT: Henry Meléndez.

Rosario Central (1): Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sandez; Kevin Ortiz, Tomas O' Connor; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Tobías Cervera. DT: Miguel Ángel Russo.

Goles: En el primer tiempo: 25' Edwin Pernía (C). En el segundo tiempo: 22' Agustín Módica (RC).

Cambios: En el segundo tiempo: 11' Agustín Módica por Cervera (RC) y Luca Martínez Dupuy por Giaccone (RC); 13' Jonathan Gómez por O´Connor (RC); 16' Néstor Jiménez por Pernía (C); 23' Juan Komar por Mallo (RC); 27' Yeison Mena por Pérez (C) y Roger Manrique por Rivas (C); 44' Richard Figueroa por Echenique (C).