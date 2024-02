Copa de la Liga: resultados, posiciones y lo que viene

00023367-00.JPG Racing sumó sus primeros puntos en la Copa de la Liga

El que no aún no pudo ganar, pero al menos no perdió fue San Lorenzo, cuyo técnico, Rubén Darío Insúa, destacó que su equipo mejoró “bastante” en el empate con Belgrano de Córdoba por 1 a 1, respecto a la caída que sufrió en el debut en la Copa de la Liga frente a Lanús.

San Lorenzo rescató un empate en Córdoba, ante Belgrano

“En líneas generales el equipo hizo un buen partido y pienso que merecimos ganar”, sentenció Insúa tras el encuentro en el que Lucas Passerini abrió la cuenta para el Celeste a los 26' del primer tiempo, en tanto, el también goleador Adam Bareiro le dio el empate al visitante a los 24' del complemento.

Finalmente, la jornada del miércoles se completó con los triunfos como locales de Argentinos Juniors y Defensa y Justicia ante Riestra (2-0) y Platense (3-0), respectivamente.

La segunda fecha de la Copa de la Liga

Lunes 29 de enero

Instituto 3 – Atlético Tucumán 0

Martes 30 de enero

Gimnasia La Plata 2 – Independiente Rivadavia 3

Huracán 1 – Talleres 2

Rosario Central 0 – Banfield 0

Lanús 0 – Newell’s 2

Vélez 0 – Independiente 1

Miércoles 31 de enero

Argentinos 2 – Deportivo Riestra 0

Defensa y Justicia 3 – Platense 0

Belgrano 1 – San Lorenzo 1

Racing 3 – Tigre 0

Barracas Central 0 – River 2

Jueves 1 de febrero

19.00 Boca – Sarmiento (Zona B)

21.30 Unión – Estudiantes (Zona B)

21.30 Central Córdoba – Godoy Cruz (Zona B)

Posiciones

Zona A

1 Independiente 6

2 Instituto 4

3 Argentinos 4

4 River Plate 4

5 Huracan 3

6 Gimnasia (LP) 3

7 Ind Rivadavia 3

8 Talleres (C) 3

9 Rosario Central 2

10 Velez 1

11 Barracas Central 1

12 Banfield 1

13 Riestra 1

14 Atl Tucuman 1

Zona B