Con el corazón en la mano: tras ser despedido de Belgrano, Walter Erviti publicó una emotiva carta

“Hoy me toca despedirme del club, y lo hago con un sentimiento de mucha tristeza, pero también de agradecimiento por todo lo vivido, cada situación ha sido de gran aprendizaje”, comenzó el director técnico en su escrito.

"El fútbol como la vida, es un camino lleno de desafíos, y aunque este no termino como deseaba, nunca dejare de valorar la confianza que depositaron en mi y la oportunidad que me brindaron de formar parte de esta gran institución", sumó.

Posteriormente, Erviti continuó: "Quiero agradecer a los jugadores, quienes siempre dieron lo mejor de si mismo, al cuerpo técnico técnico, staff y directivos por el constante compromiso, y a todos los hinchas que me han hecho crecer, me han hecho mas fuerte".

"Reconozco que no todo fue fue fácil, pero siempre puse mi corazón y mi trabajo en cada día que estuve aquí, con la convicción que estábamos haciendo lo mejor para la institución. Me llevo la experiencia y los momentos compartidos, sabiendo que cada paso, cada decisión, fue tomada con la mejor intención", reconoció el ahora ex DT de Belgrano.

carta Erviti.jpg La carta de Erviti tras su salida de Belgrano.

Sobre sus sentimientos para con el deporte más popular del mundo, Erviti aseguró: ""Mi amor, respeto y agradecimiento por el futbol son inquebrantable, porque me ha moldeado tanto en lo profesional como en lo personal, y aunque a veces las situaciones parecen adversas mis sentimientos, para con este juego no cambian, porque hasta en los momentos mas oscuros, siempre ha habido una lección, una oportunidad de crecer".

"En todo momento, he confiado que Dios guía mis pasos. Mis creencias me han acompañado en este camino y seguiré adelante con la seguridad de que todo sucede por una razón y que siempre hay un propósito mayor en cada etapa de la vida. Les deseo lo mejor, que sigan trabajando con la misma dedicación y pasión por el club que tanta gente ama", completó en su despedida de Belgrano.