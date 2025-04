En su charla, el hombre de 32 años comenzó: “Leo obtiene motivación de muchas cosas de las que nosotros no obtenemos motivación. Hubo momentos en que no nos llevamos bien. Ya fuera por mí o por él. Siempre he tenido mucho respeto por él y él a menudo también ha respetado mi opinión. También aprendes de él”.

“Probablemente sea el único jugador que puede tirarte una pelota a la cara si quiere. Tiene esa habilidad. Lo ha hecho varias veces. ¿De dónde salió ese enfado? Tendrás que preguntárselo a él”, completó Marc-André ter Stegen con una particular frase.

Para culminar, resaltando las cualidades futbolísticas del mejor jugador del mundo, el arquero de Barcelona sentenció: “Es especial verlo jugar al fútbol. Él ve cosas que nadie más ve. Si quería hacerte quedar mal, podía”.

ter-stegen El arquero de Barcelona habló del mejor jugador del mundo.

El elogio de Ter Stegen a una joya de Barcelona

Por último, el arquero no dudó en elogiar a Pedri, a quien proyecto como uno de los referentes a futuro para Barcelona. "Para mí ya es un fenómeno que no me extrañaría que se ocupara de llevar el brazalete de capitán. Marcará este club durante mucho tiempo", culminó.