Cómo está la Selección argentina en las Eliminatorias tras perder con Uruguay

messi 7.jpg Messi contra De la Cruz, un duelo que la Selección argentina perdió con Uruguay (UNO/Nicolás Ríos)

Luis Díaz, cuyo padre recientemente secuestrado estuvo en el estadio, marcó los dos goles para que Colombia lo de vuelta ante Brasil que estaba en ventaja desde los 4' con el tanto de Martinelli.

Brasi quedó 5to. con 7 puntos, uno menos que Venezuela, que dirigido por el Bocha Batista igualó como local con Ecuador 0 a 0.

Los ecuatorianos están sextos con 5 puntos, igualados con Chile y Paraguay, que también empataron sin goles.

Cierran Bolivia con 3 puntos y Perú con uno, después de que los bolivianos ganaran 2 a 0 en La Paz con doblete de Vaca.

Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026

Posiciones: Argentina 12, Uruguay 10, Colombia 9, Venezuela 8, Brasil 7, Ecuador*, Chile y Paraguay 5, Bolivia 3 y Perú 1.

Los 6 primeros clasifican al Mundial de forma directa.

El 7° jugará Repechaje.

*A Ecuador se le descuentan 3 puntos por mala inclusión de un jugador en las Eliminatorias anteriores.

Próxima fecha (6ta. Martes 21/11): Paraguay vs. Colombia (20), Uruguay vs. Bolivia y Ecuador vs. Chile (20.30), Brasil vs. Argentina (21.30) y Perú vs. Venezuela (23).