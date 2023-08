Chiquito Romero está en los planes de Scaloni para la Selección argentina

romero 2.jpg Sergio Chiquito Romero está en la mira de Lionel Scaloni para la Selección argentina

Sergio Chiquito Romero defendió el arco del combinado nacional en 96 oportunidades y a los 36 años podría volver a ser tenido en cuenta por Lionel Scaloni quién lo convocó en el arranque de su ciclo, después del Mundial de Rusia 2018.

Romero, de buen momento en Boca, jugó los mundiales de 2010 y 2014, ambos como titular, y quedó afuera en el 2018 por una lesión en la rodilla a pocos días del comienzo de la competencia.

La semana pasada, el propio Chiquito Romero confesó: "Nunca me retiré de la Selección Argentina. En su momento me tocó estar afuera y acepté las decisiones que tomaron. Si me plantean ser el cuarto arquero en la lista yo no tengo ningún problema. La Selección está por encima de todo".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSC_ESPN%2Fstatus%2F1691499112204582912&partner=&hide_thread=false "JUGUÉ 15 AÑOS CON LA RODILLA INFLAMADA". Sergio Romero habló de las lesiones que lo aquejaron a lo largo de su carrera y cómo influyó el Dr. Batista en esta etapa de su carrera.



#ESPNF90 | @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/CvxMHAudDl — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2023

La lista de Lionel Scaloni para las Eliminatorias

Lionel Scaloni elevará en las próximas horas una extensa lista de convocados a la Selección argentina que afrontará la primera ventana de Eliminatorias Sudamericanas el jueves 7 de septiembre frente a Ecuador como local y el martes 12 como visitante de Bolivia.

Más allá de la posible convocatoria de Sergio Romero, el DT incluirá a varios futbolistas Sub 23 para que puedan trabajar bajo las órdenes de Javier Mascherano con miras al Preolímpico de Venezuela.