Chiquito Romero, el héroe de Boca, contó secretos sobre los penales que atajó ante Racing

"Yo le tenía mucha fe al penal de Piovi. Tres días antes yo dije que se lo iba a atajar. Lo sentía. Cuando viene a patear Polenta (contra Nacional) en La Bombonera, que es el penal que me pasa por abajo de la pierna, ya tenía decidido qué iba a hacer, pero la ansiedad me ganó. Sentía que me tenía que quedar parado, pero la ansiedad me superó y me fui antes; me tapé la cara porque era esperar un segundo más. Lo había sentido. Con Piovi me pasó eso", dijo Romero.

Con en relación al atajado al zaguero de Racing, dijo que no hizo caso a lo que hablaron en la semana con Gayoso y Javi García al decir: "Nosotros sabíamos que Sigali tenía tendencia a patear a la derecha, pero la decisión era quedarme parado porque era el tercero y tenía que asegurar después de haber errado el primero. Pero cuando llegó y lo vi pensé 'no, no lo va a patear al medio', y decidí ir a la derecha. Y cuando terminó todo Gayoso me dijo ´menos mal que te fuiste a la derecha´. Muchas veces sucede eso, uno no siempre está en lo correcto".

Chiquito Romero destacó la labor de Fernando Gayoso

"El trabajo de Gayoso es para destacar. En ninguna etapa de mi carrera me habían exigido el gimnasio como algo puntual para los arqueros, día a día, y acá me encontré con una rutina totalmente diferente que me ayudó muchísimo. Es más, no solo la hago diariamente con los muchachos sino que ya me la guardé en la agenda para el día de mañana porque me va a ayudar. El gimnasio es la clave, porque si no mantenes esa base pasando los 30 años no vas a poder", cerró.