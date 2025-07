Caruso Lombardi eligió al mejor jugador de la Selección argentina: no es Messi

Caruso Lombardi participó de una dinámica con Dupla Técnica y una de las preguntas más interesantes fue sobre cuál es el mejor jugador del fútbol argentino y el entrenador decidió dejar afuera a Lionel Messi.

Es que en un primer momento el hombre que salvó del descenso a tantos equipos argentinos eligió a uno de la Selección argentina, cuando en realidad tenía que responder sobre el fútbol local.

Es por eso que se inclinó por el arquero que le dio tantas alegrías a los fanáticos de la Albiceleste: "Dibu Martínez, de acá a Liniers, ida y vuelta". Y agregó: "Le debemos todo. La Selección le debe millones de cosas. Muy pocas veces me emocionó tanto un jugador como él, sin ninguna duda".

Su respuesta generó interés ya que prefirió elegir al número 23 argentino que elegir al 10, quien también tuvo un gran mundial convirtiendo goles fundamentales.

miguel-merentiel-boca1.jpg Miguel Merentiel es parte de la crisis de Boca.

Caruso Lombardi eligió al mejor jugador de la Liga Profesional

Luego fue corregido sobre su elección teniendo en cuenta la pregunta hacía referencia a cuál es el mejor jugador que dispute la Liga Profesional, es por eso que volvió a analizar su respuesta para elegir a un delantero del fútbol argentino que no está pasando un buen momento con su equipo.

Fue ahí que eligió al delantero uruguayo Miguel Merentiel, actual jugador de Boca Juniors y ex Godoy Cruz, quien disputó un gran Mundial de Clubes: "Me gusta mucho porque tiene amor propio, va a todas. Es uno de los jugadores que más me gusta. Aprendió muchísimo”".

Merentiel protagonizó una polémica que ha llamado la atención del mundo del fútbol cuando luego del entretiempo Miguel Ángel Russo decidió la salida del delantero uruguayo aunque el número 16 se disponía a jugar la segunda parte.