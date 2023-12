Carlos Tevez renovó en Independiente y seguirá como DT hasta fines del 2026

tevez independiente 4.jfif Carlos Tevez renovó con Independiente hasta fines del 2026

“Es la primera vez que voy a armar un plantel y voy a hacer mi primera pretemporada. Estoy motivado”, destacó el Apache junto al presidente Néstor Grindetti, quien señaló: “Le doy una importancia superlativa a los valores que tiene Tevez. Hay una simbiosis muy importante con Tocalli”.

►Te puede interesar: Diego Martínez se fue de Huracán y está más cerca de Boca

“Nunca mentí cuando les dije que no iba a haber problemas con mi contrato. Nunca les mentí cuando le dije que tenía solo la cabeza en Independiente. Esta dirigencia me está demostrando ser seria. Soy de decir las cosas de frente y estoy muy contento, no es fácil encontrar esta armonía y que los dirigentes acepten un proyecto de 3 años”, dijo ilusionado Carlos Tevez.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSC_ESPN%2Fstatus%2F1733148043719950730&partner=&hide_thread=false "EL OBJETIVO DE INDEPENDIENTE EL AÑO QUE VIENE ES PELEAR EL CAMPEONATO"



Carlos Tevez pic.twitter.com/ogcVNqLpbt — SportsCenter (@SC_ESPN) December 8, 2023

El objetivo de Carlos Tevez para 2024

“El objetivo en 2024 es pelear el campeonato”, resumió Carlos Tevez quien reveló que el plantel se reunirá el 26 de diciembre y tras los estudios de rigor el 2 de enero la idea es viajar a Miami hasta el 20, aunque reconoció que eso está supeditado a que puedan cumplir en tiempo y forma con el visado de todos los integrantes de la delegación.

"Tenemos casi cerrados un par de partidos y también hay un Plan B por si no se resuelve el tema de las visas", reconoció el DT de Independiente.