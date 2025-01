Brilló en Boca, un gigante de Europa va por él y sueña con la Selección Argentina. 

Alan-Varela-Porto.jpg Alan Varela, figura del Porto.

En tanto, en su momento Boca fijó una cláusula: los derechos del 20% de plusvalía de una futura venta. Quiere decir que si el elenco portugués vende a Alan Varela por un monto mayor al de la compra, el Xeneize tiene que recibir un quinto de esa diferencia.

En ese contexto, Varela, quien ganó cinco títulos con Boca, es seguido muy de cerca por Milan. A su vez, Porto le puso una cifra de salida de 90 millones de euros, aunque claramente ese monto será negociable.

¿Scaloni le dará una chance a Alan Varela?

Por otra parte, el salto de categoría de Varela al fútbol italiano podría aumentar sus chances de convocatoria en la Selección Argentina, a poco más de un año del Mundial 2026. El jugador es del gusto del DT Lionel Scaloni, quien como a otros mira permanentemente. Y es uno de los Sub 23 que miles de hinchas piden para la Mayor.

El puesto de volante central en La Scaloneta es todo un tema hoy por hoy: no tiene dueño absoluto. Uno podría decir que Enzo Fernández en número puesto, pero el ex River tiene características más ofensivas. Leandro Paredes alterna buenas y malas y Guido Rodríguez no juega, prácticamente. Alexis Mac Allister, en tanto, es un volante creativo de ataque, pero con recuperación.

varela arg.JPG Alan Varela pasó por la Sub 23 de Mascherano y suena con la Mayor.

"Jugar con la Selección Argentina es de mis objetivos principales. Tengo que seguir trabajando, dar lo mejor de mí. Tarde o temprano, ojalá llegue", expresó el volante central en diálogo con ESPN.

Hay que recordar que el entonces DT de la Sub 23, Javier Mascherano, lo seleccionó para los últimos Juegos Olímpicos de París 2024, pero el Porto no lo cedió.

Este escenario le da a Varela, de características más defensivas, una nueva luz de esperanza. Eso sí, su nivel tiene que mantenerse alto toda la temporada para seguir soñando.