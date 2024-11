Demichelis contó cómo fue su salida de River y fue un bombazo

demichelis 8.jpg

Tras la eliminación en la Copa Libertadores 2023, la caída ante Temperley en la Copa Argentina 2024 y el hecho de quedar afuera de la Copa de la Liga contra Boca, se veía venir la partida de Demichelis. Además el elenco que dirigía cayó frente a Argentinos Juniors y Deportivo Riestra, derrotas que aceleraron su salida.

"Honestamente, pensé que Alemania iba a ser mi siguiente paso. Ahí viví ocho años de jugador y cuatro de entrenador. Pero estábamos a mitad de temporada y allá estaban todos los bancos ocupados. No me imaginé que iba a salir algo tan interesante y rápido como lo de Monterrey. Cuando decidieron que sea yo, no lo dudé", dijo sobre su arribo a México.

Qué dijo Demichelis sobre su salida de River

"No me imaginaba en México, no voy a ser hipócrita. Apenas me cesaron de River, me contactaron desde Alemania", dijo el DT en una entrevista con TUDN aclarando que su partida del elenco de Núñez no fue de común acuerdo.