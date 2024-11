Qué dice el informe del árbitro tras el polémico final entre Independiente Rivadavia y River

gonzalez pirez 1.jpg González Pirez fue uno de los principales gestores de los incidentes que ocurrieron en el Malvinas Argentinas tras la victoria de Independiente Rivadavia.

En el informe, además de la expulsión de González Pirez, fueron reportados Diego La Roca Moreno, seguridad de River, Ramiro Loguercio, preparador físico de Independiente Rivadavia. Por otro lado, Lautaro Ríos y Sebastián Villa no fueron finalmente añadidos en el documento.

la roca y pf lepra.jpg La foto de las transmisión donde se ve el cruce entre el personal de seguridad de River y el preparador físico de la Lepra.

El mendocino Gonzalo Pity Martínez, quien fue directamente a interceptar al delantero colombiano en su trayecto al vestuario, tampoco aparece en el informe de Arasa.

De esta manera, y con el parte del arbitraje del encuentro, la decisión quedará en manos del Tribunal de Disciplina.

En conferencia de prensa, una vez finalizado el partido, el entrenador Marcelo Gallardo opinó sobre lo sucedido: “Lo que observo es una reacción en caliente a través de un gesto que hace un adversario. Nada justifica tener que recurrir a la violencia más allá de un mal accionar de alguien”.

“Una mala reacción puede llevar a que se genere todo lo que se generó y no está bueno que pase, no me gustan, hay que asumir la bronca y guardare. Lo que pasa es que a veces las pulsaciones están a mil y uno no puede controlarse, pero nada justifica el comportamiento de todas las personas que estaban ahí“, concluyó el Muñeco.