El partido entre el elenco auriazul se jugará este miércoles desde las 19.15 en Santa Fe y corresponde a la segunda fecha del certamen.

ander herrera boca.jpg

Ander Herrera estuvo cerca de ver la roja en Boca

El ex Athletic Club de Bilbao no anduvo bien en el empate de este domingo de su equipo frente a Argentinos Juniors, en La Bombonera. Inclusive el árbitro Hernán Mastrángelo no expulsó al ex volante del PSG de Francia al término del primer tiempo, ya que cometió una fuerte falta sobre Alan Lescano.