Boca teme por Darío Benedetto, quien tuvo que abandonar la práctica de manera abrupta

Después del empate sin goles ante Defensa y Justicia por la sexta fecha de Liga Profesional 2023, el conjunto de La Ribera se enfoca en el encuentro del próximo domingo.

sebastian-villa-dario-benedetto.jpg

Dario Benedetto, quien con tres goles es el máximo artillero del equipo en lo que va del año, sufrió un cuadro gastrointestinal y no pudo trabajar con sus compañeros.

El delantero es clave para el entrenador Hugo Ibarra, pese a que en la temporada actual apenas disputó dos partidos por haber tenido que cumplir con varias fechas de suspensión.

Aunque el dato no menor es que Darío Benedetto fue titular frente a Patronato en la Supercopa Argentina y gritó tres tantos en la goleado 3-0. Luego, repitió en el once contra Defensa y Justicia en La Bombonera el lunes, pero no pudo convertir y en el complemento fue reemplazado por Miguel Merentiel, uno de los refuerzos del club.

dario-benedetto2.jpg

Desde el cuerpo técnico esperan poder contar con Darío Benedetto en el entrenamiento del jueves y así empezar a armar el equipo que enfrentará al Taladro en el Florencio Sola, el domingo desde las 21.30, por la séptima fecha de la Liga Profesional.

En caso de que no se recupere, el delantero podría ser reemplazado por Merentiel o por Norberto Briasco, aunque Ibarra cuenta también con el juvenil Luis Vázquez como otra alternativa al puesto de centrodelantero.