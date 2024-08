Benzema criticó a Gallardo tras su paso por el Al Ittihad

Marcelo-Gallardo-Benzema.jpg

Durante su tiempo en Al Ittihad, Gallardo no logró los objetivos esperados. El equipo cayó en cuartos de final del Mundial de Clubes 2023 ante Al Ahly, fue eliminado de la AFC Champions League, y también sucumbió en la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita y en la Supercopa frente al Al Hilal de Jorge Jesús.

Estos resultados, sumados a las tensiones internas, especialmente con Benzema, llevaron a que los directivos del club decidieran prescindir de sus servicios antes de lo previsto.

Qué dijo Benzema del paso de Gallardo por el Al Ittihad

Benzema fue cauteloso en sus declaraciones, pero dejó entrever que la falta de enfoque en el fútbol fue uno de los principales problemas durante la gestión de Gallardo: "No me gusta hablar de la temporada pasada, pero es cierto que hubo muchos problemas. No estuvimos lo suficientemente centrados en el fútbol", comentó el delantero, destacando que estos errores han sido parte de la reflexión del equipo en la pretemporada para no repetirlos.

A pesar de no entrar en detalles sobre su relación con Gallardo, Benzema dejó claro que su tiempo con el entrenador argentino no cumplió con las expectativas, lo que se reflejó en su rendimiento personal: en 16 partidos bajo la dirección de Gallardo, el francés anotó 4 goles y dio 4 asistencias, un rendimiento que quedó lejos de lo esperado para un jugador de su calibre.

Con la llegada de Laurent Blanc como nuevo entrenador, Benzema confía en que el equipo pueda aprender de los errores del pasado y avanzar hacia una mejor temporada: “Es alguien con quien puedes hablar e intercambiar ideas. Para él, es igual de importante quién juega y quién no. Eso es bueno para nosotros y para mí también”, enfocándose en la filosofía de juego del técnico francés y dejando en claro las diferencias con el nuevo técnico de River Plate.