Baja sensible para River: una de sus figuras no estará en la pretemporada

Aunque Echeverri comenzó los trabajos con el equipo, lo cierto es que no continuará junto al equipo, ya que viajará a Manchester a terminar de solucionar algunas cuestiones vinculadas a su próximo equipo.

Pero esto no termina ahí para River, ya que luego de estos trámites, el futbolista no volverá. El mediocampista viajará a París para sumarse a los trabajos de la Selección argentina Sub 23 que comanda Javier Mascherano.

Echeverri se sumará luego de Manchester al equipo de Javier Mascherano.

Allí, el Diablito Echeverri disputará los Juegos Olímpicos en la capital de Francia y una vez concluido esto, regresará para sumarse al equipo de Demichelis, que afrontará los octavos de final sin su figura.

Esta no es la primera vez que se pierde la pretemporada: por su convocatoria al certamen en el que la Albiceleste sacó boleto para París fue que el Diablito Echeverri no pudo estar junto al plantel en la preparación que llevaron a cabo en Estados Unidos, porque luego de haber viajado con sus compañeros tuvo que abandonar la concentración de urgencia tras el llamado de la AFA.