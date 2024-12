Atento, Luis Suárez: el uruguayo perdió otro compañero de cara a la MLS 2025

Sin lugar a dudas que competir por un puesto con figuras de la talla de Lionel Messi y Luis Suárez, entre otros, hizo que decida buscar nuevos horizontes en su carrera profesional.

En su tercera, y última temporada con el Inter Miami, Campana anotó diez goles en 37 partidos. En la mayoría de estos juegos, ingresó desde el banco de suplentes.

Sobre su salida de las Garzas, el ecuatoriano explicó: "Sé que no he tenido muchas opciones porque tengo a Luis, que para mí ha sido el mejor delantero de los últimos diez años".

"No es una cuestión de nivel mío, sino que obviamente Luis siempre ha sido un goleador en los equipos que ha estado y ahora renovó", añadió Campana en su charla con EFE.

Pese a su competencia con Suárez, reconoció que aprendió mucho de él: "Con Luis he aprendido muchísimo y me ha ayudado a crecer mucho como persona y como profesional".

Leonardo Campana.jpg Leonardo Campana continuará su carrera en otra franquicia de la MLS.

El deseo de Campana para su futuro en la MLS

Sin conformarse por lo logrado, Campana aseguró: "Soy una persona que sabe que, teniendo los minutos que que me merezco tener y que debería tener sea el equipo donde esté, no tengo dudas que esa cifra de goles va a aumentar y triplicarse si Dios quiere".

"Lo que necesito es tener minutos para alcanzar una cifra alta, que es lo que lo que siempre he soñado", repitió el optimista delantero de la Selección de Ecuador.

Para finalizar, a la hora de revelar el motivo que lo terminó de convencer para tomar la decisión de abandonar las filas del Inter Miami, expresó: "La decisión también pasa por estar más cerca de la selección y, obviamente, ser protagonista".

"He hablado con el técnico y me pide jugar. Haciendo las cosas bien, sé que voy a tener un espacio dentro de la selección. No quiero ir a a pasear o simplemente estar en la banca, sino que quiero ir a competir por un puesto, a jugar un Mundial, que la verdad es una deuda que tengo pendiente con conmigo mismo", sentenció Campana.