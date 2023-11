Ángel Di María reveló una dedicatoria especial para Diego Maradona

di maria 1.jpg Ángel Di María recordó a Diego Maradona tras su gol ante Francia en el Mundial

Posteriormente, recordó el festejo en el que se emocionó por un instante, ya que, entre el grito de gol y el corazón para su familia, miró al cielo, abrió sus brazos y dijo: "¡Gracias, Diego!".

Lo curioso e increíble es que él no lo podía creer, porque fue algo automático que le salió: "Miré el video, lo mandé al grupo de mi familia y todos me decían que sí lo dije. Y sí, lo dije. Fue algo que me salió de adentro. Me hubiese encantado que él esté ahí, por lo que representa para el país, para el mundo".

Luego, agregó: "En la Copa América sí le pedía, sí lo tenía presente. Antes de la final frente a Brasil le pedí que me ayude, que tantas finales que había perdido, tantas lesiones... Eso me ayudó en ese momento. En la Finalissima también le pedí antes de salir a la cancha. Y en la final, creo que hice el gol y no sé, creo que fue el instinto de decirlo sin pensarlo y lo dije".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FVarskySports%2Fstatus%2F1723041581756977355&partner=&hide_thread=false Ángel Di María, Diego Armando Maradona y el gol en la final del Mundial vs. Francia. Siempre presente.



@HBOMaxLApic.twitter.com/IVOon1X3r3 — VarskySports (@VarskySports) November 10, 2023

La relación entre Ángel y D10S

“Cuando todos me mataban, él estaba ahí, me seguía bancando. Me decía más te puteen, más vas a jugar. ‘Jugá sin miedo’, me decía. Por momentos pensaba este está loco, me sigue poniendo, me putean de todos lados", reveló Di María.

dimaria diego.jfif Di María y Maradona compartieron casi dos años en la Selección

"Venía a mi pieza a la noche, yo concentraba solo, me contaba cosas de Napoli, de cuando volvió a Boca, un poco de la vida… Para mí era algo especial tenerlo sentado ahí en la cama”, contó el rosarino respecto del tiempo que compartió con el Diez en la Selección.

Di María con Maradona como DT

Ángel Di María hizo su debut en la Selección argentina el 6 de septiembre del 2008 ante Paraguay, cuando todavía el DT era Coco Basile.

En su tercer partido, ya con Maradona como DT, se hizo expulsar ante Bolivia, Argentina perdió 6-1 y Conmebol le dio 4 fechas de suspensión.

maradona di maria 1.jpg Di María y Maradona, juntos en el Mundial 2010