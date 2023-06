Alex Arce y su sello goleador en Independiente Rivadavia

El paraguayo llegó proveniente del Sportivo Ameliano y hoy es la gran figura del Azul. El jugador es muy querido por los hinchas, que en el último partido ante el Deportivo Maipú mostraron una bandera de Paraguay.

"Es todo gracias a mis compañeros este buen momento que estoy viviendo. Los goles son importantes para un delantero, no me lo imaginaba cuando llegué al club. Cuando surgió la posibilidad me gustó la idea de venir a jugar a la Argentina. Disfruto mucho de convertir, pero más que gane Independiente Rivadavia", manifestó el paraguayo por este gran presente.

Alex Arce, entre su futuro y el cariño de los hinchas

Alex Arce es pretendido por varios clubes. Sobre esta situación, admitió: “Mi cabeza está puesta en independiente Rivadavia, estoy muy concentrado. Desde que llegué he recibido mucho cariño de los hinchas, me hace muy feliz cuando me ovacionan. Fue algo muy hermoso ver en la cancha una bandera de Paraguay, de mi país, ya que estoy lejos y se extraña mucho".

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia jugará ante Aldosivi de Mar del Plata, este sábado 17 de junio desde las 17 en el estadio Bautista Gargantini, por la 18° fecha de la zona B del torneo de la Primera Nacional. El equipo del Parque es el puntero del grupo con 34 puntos.