El delantero de la Selección argentina compartía la lista de nominados con otro argentino como Walter Bou, delantero de Lanús, y es el segundo futbolista de nuestro país que gana este premio en toda la historia después de que Erik Lamela lo obtuviera en 2021.

Los premios The Best de la FIFA se entregan este martes en el Aspire Academy de Doha, Qatar, en una ceremonia virtual a la que la mayor parte los nominados no asistieron.