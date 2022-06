Alejandro Cabral y Facundo Castelli no seguirán en el Deportivo Maipú

Alejandro Cabral Maipú.jpg Alejandro Cabral es una baja muy importante para el elenco de Juan Manuel Sara. Foto: gentileza Prensa Deportivo Maipú

Alejandro Cabral que fue muy importante en el equipo que dirige Juan Manuel Sara y en diálogo con Ovación aseguró: "Estoy muy contento con esta posibilidad que se me presenta de jugar en Bolivia y a la vez estoy muy agradecido al Deportivo Maipú. Me voy con una sensación muy rara porque se armó un lindo grupo y venimos muy bien con la idea futbolística que pretende el entrenador, mas allá de los últimos partidos en los que no pudimos ganar".

"Me encariñé mucho con el club y con Mendoza, pero el fútbol es así, quizás en el día de mañana vuelva al club. Me siento contento con esta oportunidad que se me presenta, es una buena chance en lo económico para mí y para mi familia, espero dar lo máximo", cerró el zaguero central.

castelli horizontal.jpg Facundo Castelli seguirá jugando en Estudiantes de Buenos Aires. Foto: Gentileza Prensa Deportivo Maipú

En cuanto al Facha Facundo Castelli, quien empezó jugando como titular, pero en los últimos partidos no tuvo continuidad, se confirmó que continuará su carrera en Estudiantes de Buenos Aires.

La operación se hizo a préstamo hasta el 31 de diciembre del 2023, sin cargo y con opción de compra.

Matías Persia Deportivo Maipú.jpg Matías Persia es una de las incorporaciones del Deportivo Maipú. Viene de All Boys. Foto: Gentileza Prensa Deportivo Maipú

Las incorporaciones

Deportivo Maipú ha incorporado cuatro refuerzos para la continuidad del torneo de la Primera Nacional y los dos primeros fueron el defensor Luciano Vera, el delantero Matías Persia, quienes ya están entrenando con el plantel.

A estos jugadores se le sumaron el zaguero central Fernando Cosciuc, ex jugador de Huracán de Parque Patricios, y el otro marcador central es Felipe Coronel quien tiene 21 años y viene de la Reserva de Newell's.

Luciano Vera Deportivo Maipú-.jpg El defensor Luciano Vera de 20 es otro de los refuerzos del Deportivo Maipú. Foto: Gentileza Prensa Deportivo Maipú

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú jugará este domingo desde las 15 ante San Telmo, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la 19° fecha del torneo de Primera Nacional.

Luego, por la 20ma. fecha, será el duelo ante Gimnasia y Esgrima, que se disputará el sábado 18 de de junio, desde las 15.30 en el estadio Víctor Legrotaglie.