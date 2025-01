Agustín Marchesín fue presentado en Boca: la piel de "gallina" y la firma de Riquelme

“Siempre soñé con este momento, me llena de orgullo esta oportunidad, me pone la piel de gallina... No lo tomen con... bueno piel de pollo”, dijo con humor el arquero sobre el sentimiento que le genera la oportunidad de llegar al equipo xeneize.

Marchesín mostró su admiración por Juan Román Riquelme, lo reconoció como "mi ídolo de toda la vida" y terminó la conferencia pidiéndole que le firme la camiseta azul y oro utilizada para las fotos de presentación. "Para Agustín con todo mi cariño. Gracias por venir", escribió Román.