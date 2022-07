Abel Balbo asumió como DT de Central Córdoba

21-07-2022_central_cordoba_de_santiago_del.JPG Abel Balbo junto Julio Lamas y otros de sus colaboradores en Central Córdoba

“Y nosotros la vamos a honrar con este equipo técnico de la mejor manera, poniendo sobre la mesa todo nuestro conocimiento, capacidad, entusiasmo y las ganas que todo salga bien”, enfatizó.

A la vez destacó que su sistema de juego no se verá este sábado porque “no hay tiempo”. Pero adelantó que trabajará para lograr un “equipo agresivo, veloz, dinámico, que juegue simple, que sea protagonista y se pare de igual a igual sin ningún temor ni a los más grandes ni a los más chicos”.

ABEL BALBO - CONFERENCIA DE PRENSA l PRESENTACIÓN OFICIAL

“Vamos a jugar en equipo, vamos a defender en equipo y atacar en equipo. Y si nos hacen muchos goles es culpa de todo el equipo, pero si hacemos muchos goles es mérito de todo el equipo, porque nadie juega solo. El pensamiento mío es todos juntos, no uno solo”, resaltó Abel Balbo.

La trayectoria de Abel Balbo

Como jugador

Newell's 1987 - 1988

River 1988 - 1989

Udinese (Italia) 1989 - 1993

Roma (Italia) 1993 - 1998

Parma (Italia) 1998 - 1999

Fiorentina (Italia) 1999 - 2000

Roma (Italia) 2000 - 2002

Boca 2002

Selección Argentina 1989-1998

Abel Balbo y su primera práctica en Central Córdoba

"Veo jugadores en muy buenas condiciones, un ambiente sano, de gente que quiere mejorar. Me faltaba ver qué tipo de grupo me iba a encontrar y me encantó lo que vi, chicos que están determinados a conseguir el resultado y dispuestos a hacer cualquier tipo de sacrificio por el equipo”, subrayó.

21-07-2022_central_cordoba_de_santiago_del (3).JPG Abel Balbo se mostró entusiasmado tras la primera práctica

Al hablar sobre su cuerpo técnico, dijo que lo acompaña Julio Lamas, ex entrenador del seleccionado argentino de básquetbol, quien “está para la gestión del cuerpo técnico porque es una persona con una trayectoria enorme, de altísimo nivel a nivel mundial”.

"Y también estará estará Carlos Charly Juárez, El Profe, que es un diez, entrenó a todas las divisiones y lo complementarán dos jóvenes, Martín Piñeiro y Gabriel Martínez, chicos muy preparados, inteligentes y con mucho entusiasmo”, anunció.

“Yo lo que busqué en el cuerpo técnico es gente que tenga mentalidad para el trabajo en grupo y conocimiento del área en que les toca actuar”, manifestó el DT de 56 años.

Sobre el rival del sábado, expresó que tiene “un gran respeto por Racing, rival de jerarquía que juega muy bien. Pero no le vamos a temer porque tengo una confianza enorme en este grupo de chicos que vi hoy. Estos chicos le pueden jugar de igual a igual a todos, así que podrán incluso ganarnos, pero deberán transpirar mucho, porque no será fácil para Racing venir acá”,