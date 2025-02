¡A lo Gorosito! Un jugador de Alianza Lima menospreció a los hinchas de Boca y la Bombonera

La palabra del futbolista de Alianza Lima

En las últimas horas el extremo de 34 años brindó declaraciones al programa Esto es fútbol de Carve Deportiva y se refirió a lo que significó eliminar a Boca: “Pah, tremendo, impensado. Teníamos una gran ilusión, pero sabíamos que corríamos con la desventaja del plantel de Boca, de su historia, que definíamos en la Bombonera".

"Sabíamos que al fútbol peruano se le ha hecho difícil conseguir triunfos internacionales en los últimos años. Pero Pipo Gorosito nos convenció de que podíamos jugarles de igual a igual y eliminarlos. De todos modos, fue impensado todo lo que se dio, fue increíble”, sumó el futbolista de Alianza Lima sobre el optimismo del entrenador.

En esta misma línea, Pablo Lavandeira añadió: “Entendimos los mensajes de Gorosito, que intentó desviar la atención y que tenía antecedentes de haber ganado en La Bombonera. Siendo un tipo que es un bicho en el ambiente, llevó todo para ese lado. A nosotros no nos afectó ni para bien ni para mal, pero sí que lo que hizo fue distraer la atención, sobre todo en Argentina, hacia el lado menos futbolístico posible, y eso vino bien”.

La picante declaración de Lavandeira tras eliminar a Boca

A la hora de dejar clara su postura con respecto a la Bombonera y sus hinchas, el hombre de Alianza Lima manifestó: “Nosotros los uruguayos consumimos mucho fútbol argentino, y yo me crié viendo el Boca de Carlos Bianchi y Juan Román Riquelme, ganador de todo. Tenía una gran ilusión de sentir lo que se hablaba sobre jugar allí, pero la verdad es que me quedé un poco corto. Me imaginaba otra cosa. Alrededor del minuto 70 era más murmullo que cántico”.

“Hace dos años me tocó patear en el Monumental contra River Plate, en un partido donde nos fue muy mal, y ahí sentí más presión y el ambiente. Yo soy muy hincha de Boca y lo seguí siempre, pero esta vez no me pasó lo que creía que me iba a pasar en La Bombonera”, sentenció Lavandeira tras el histórico triunfo por Copa Libertadores.