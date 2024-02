Un ex defensor de River criticó duramente a Menotti, Passarella y Griguol

Alejandro-Montenegro.jpg Alejandro Montenegro.

Montenegro, quien trabajó como DT hasta el año pasado en las inferiores de River, afirmó: "No la pasé bien. Prefiero olvidarlo porque me hace mal. Pero me sirvió de aprendizaje para saber que no debo hacer cuando hoy me toca coordinar en un club".

griguol2.jpg Carlos Timoteo Griguol.

"Viví cosas feas cuando los entrenadores de turno no me querían en el plantel. No sólo no me tenían en cuenta, sino que directamente no me querían y disimulaban. Estaba, pero sabía que no estaba. Los entrenadores algunas veces se creen que son más que los jugadores y no es así. Deben decirles la verdad a sus futbolistas, ser honesto con ellos, no", tiró.

passarella 3.jpg Daniel Passarella.

Alejandro Montenegro, ex River, sufrió su retiro en el fútbol

Montenegro admiió que sufrió el retiro en el fútbol al decir. "No lo pude manejar. Dos años después empecé a tener psoriasis en el cuerpo, en las piernas, en la cabeza, y los nervios me jugaron una mala pasada. Hasta que empecé a encontrarle un lado positivo a lo que es el fútbol y arranqué el curso de entrenador".