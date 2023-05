Scaloni sorprendió al mundo al cumplir un desafío extremo

►Te puede interesar: Scaloni explicó los secretos de la final que la Selección argentina le ganó a Francia

scaloni 1.jpg

"Fue una experiencia increíble conocer estas montañas míticas" expresó feliz Lionel Scaloni quien compartió el desafío nada menos que con el exciclista Pedro Delgado, ganador del Tour de Francia en 1988.

"Me sorprendió mucho la fuerza y preparación que tiene Scaloni. Sabía que andaba bien, pero no me esperaba un rendimiento así", comentó Perico Delgado, de 63 años.

Lionel Scaloni y el infierno de El Angliru

Aficionado al ciclismo, el DT de 45 años cumplió uno de los desafíos más brutales del ciclismo mundial, con desniveles positivos que alcanzan el 23,6% y a 1.500 metros de altura.

scaloni 3.jpg

El Angliru está ubicado en un espectacular marco natural del Principado de Asturias y aunque su nombre proviene del lago El Angliru está en la sierra del Aramo, en el límite entre Riosa y Quirós.