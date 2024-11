Notición sobre Franco Colapinto: qué pasó tras la visita del jefe de Red Bull al equipo Williams

horner.jfif Christian Horner.

"Sí, lo de Red Bull con Colapinto y Williams va para adelante. Ahora discuten de dinero", aseguró el periodista Joe Saward sobre la reunión entre ambas escuderías que duró aproximadamente 15 minutos.

Según fuentes cercanas al pilarense y a las dos escuderías, Colapinto dejará de ser piloto de Williams en enero y pasará a ser el segundo piloto de Red Bull, junto al multicampeón Verstappen para la temporada 2025.

Qué había dicho Colapinto sobre una posible salida

"Si Williams no puede ofrecerme un asiento en 2025, lo normal es que me deje ir a otro lado y conseguir una mejor oportunidad para el futuro", fueron las palabras del argentino sobre el tema.

Y agregó: "Quizás no soy yo aquel al que deban preguntarle esas cosas. Por supuesto que desconozco la respuesta. Si Williams no puede ofrecerme un asiento el año próximo, lo normal es que me deje ir a otro lado y conseguir una mejor oportunidad para el futuro".