Lionel Messi dijo cuál es el mejor equipo del mundo y causó sorpresa

Asimismo, añadió: “Si hablás por resultados, es el Madrid, si hablás por juego, a mí personalmente me gusta el City de Guardiola y creo que todo equipo donde esté Guardiola va a ser especial por la manera de ser de él, la manera de entrenar y por cómo hace jugar a sus equipos. A nivel de juego para mí el City es el mejor, por resultado, el Madrid”.

Al hablar del entrenador español, indicó: "Hace mucho que no hablo con Pep, pero sí he hablado en varias oportunidades, nos hemos cruzado, hemos jugado París vs. City hace poco. Pero no, ahora hace bastante que no".

Lionel Messi habló de la Copa América

Por otra parte, el astro argentino puso el foco en la Copa América de Estados Unidos 2024, la cual comenzará el 20 de junio y, aunque sostuvo que Argentina “siempre es favorito”, se imagina una competencia “muy igualada”.

“Creo que siempre Argentina es favorita. Más allá de que venimos de ganar todo eso (Copa América 2021, Finalissima y Mundial de Qatar 2022), anteriormente, cuando no se daba que podíamos conseguir los objetivos, también siempre Argentina era favorita”, remarcó.

"Cuando arranca un campeonato, sea Mundial, Copa América o lo que sea, Argentina es candidata igual que Brasil y más en esta Copa América. Pero creo que hoy por hoy las selecciones sudamericanas son muy fuertes. Uruguay está muy bien, Colombia, Ecuador. Después se hace muy difícil jugar todos los partidos, pero creo que va a ser una Copa América muy igualada", expresó el capitán argentino.

Además, el futbolista de Inter Miami explicó que será especial jugar partidos en la ciudad que reside actualmente: “Los encuentros que se juegan acá en Miami van a ser diferentes porque el clima cambia muchísimo, mucho calor, mucha humedad”.

Además, revivió lo que fue el antecedente de la Copa América en tierras norteamericanas: "Nosotros en 2016 jugamos la Copa América acá en Estados Unidos y la verdad es que fue espectacular. La pasamos bien, hicimos una gran Copa América, más allá de haber perdido la final de esa época, pero fue muy lindo".

Messi no volvió a ver la final del Mundial de Qatar

Por último, Messi confesó que tras consagrarse campeón del mundo con Argentina no volvió a ver la final del Mundial de Qatar ante Francia, en la que anotó dos goles y convirtió su penal en la tanda definitoria.

"Por ahora no la vi. Capaz que más adelante, en algún momento. Mis recuerdos están todos acá (se señaló la cabeza) y la vivo de la manera que la tengo acá y recuerdo lo que recuerdo. Hay muchas cosas que por ahí se me escapan, pero bueno, por ahora me quedo con lo que con lo que tengo sin repasarla", reveló.

“La última jugada del Dibu, por ejemplo, no la viví de la manera que la vivió la mayoría, porque fue una jugada tan rápida. Yo por ahí estaba lejos y no la veo bien y al mismo tiempo sale la contra que me cae la pelota a mí y terminamos con el cabezazo de Lautaro. Entonces no la sufrí de la manera que la sufrieron todos", recordó.

"Obviamente la vi después repetida mil veces. Te van apareciendo y a los días de haber sido campeones, mucho más. Miraba repeticiones de un montón de jugadas, pero del partido, de los 90 minutos, de la prórroga, penales y todo eso, no", dijo.

Además, Messi explicó que cambió en su vida luego de alcanzar la gloria mundialista: “Ahora ya soy consciente de que somos campeones del mundo. Pero es como que cambió todo pero al mismo tiempo no cambió nada”.

"Conseguimos el objetivo, que obviamente era lo que más deseábamos yo, mi familia y todos, pero después la vida sigue", remarcó.

"Al mismo tiempo, al ser campeón del mundo te sentís realizado. Conseguí todo, pude lograr conseguir los objetivos y los sueños que tenía y el poder decir eso es muy difícil. Ese 'ya está' es la definición justa y lo que sentía en ese momento, porque era lo que faltaba para... ya está", sentenció.