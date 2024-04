La denunciante de Gonzalo Montiel dejó otra durísima declaración

montiel 2.jpg

“Me acuerdo que me prepararon un fernet. En un momento me empiezo a sentir mal, me empiezo a marear y yo decía que no podía ser. Le mando un mensaje a Gonzalo y le digo que me siento mal y que tengo miedo. Le pregunto si me podía llevar a mi casa”, relató la joven.

La duira declaración de Carolina, quien denunció a Gonzalo Montiel

La situación empeoró cuando, según su testimonio, perdió el conocimiento y se despertó en la calle, empapada y con la hermana de Montiel insultándola. Más tarde, al despertar en su casa, recibió un mensaje del futbolista admitiendo haber estado con alguien más. Pero la confirmación más impactante vino de la madre de Montiel, quien le dijo: "Mamita, te violaron, ponete óvulos".

El relato de Carolina no solo incluye el shock inicial y la confusión posterior, sino también el duro proceso psicológico que enfrentó: “Te crees lo que te dicen y después con medicación empecé a tener sueños, pesadillas que hablaba con mi psicóloga”.

“Esto es un proceso que vas a empezar a recordar, me decía. Cuando me llevaban del brazo, me acuerdo del olor a humedad en la habitación. Y sí recuerdo que estaba Montiel arriba mío y dos amigos que se reían en la habitación”, agregó.

La causa contra Gonzalo Montiel, que lleva el rótulo de "abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas", se encuentra en manos de la Unidad Funcional Nº3 de Lomas de Zamora.

El lateral derecho de la Selección argentina se presentó voluntariamente en junio de 2023, momento en el que fue informado de su imputación. También está implicado en la causa un joven llamado Alexis Acosta, amigo de la familia del futbolista.