Qué dijo Gago sobre Boca

Pintita no sabía que le iban a preguntar por el mal momento del Xeneize, que no gana hace 11 partidos. "No, no hablo de Boca", dijo, luego se levantó de su silla y se fue rápidamente de la sala: "Me voy, buenas noches".

Llegó a la conferencia de prensa… ¡y no había NADIE!



Silencio total

La última victoria de Boca fue justamente con Gago como DT el 19 de abril pasado, hace exactamente 104 días. Por la fecha 14 del Torneo Apertura, el elenco auriazul le ganó 2-0 a Estudiantes de La Plata en La Bombonera.

El Necaxa de Gago jugará con el Inter de Messi

El Necaxa se medirá este sábado a las 20 con el Inter Miami de Lionel Messi y los demás argentinos por la segunda jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup.